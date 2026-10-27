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Spagna, autobus precipita per 20 metri: almeno 40 feriti di cui 20 gravi

Il Faro

Schianto tra auto e autobus in Spagna: oltre 40 i feriti, dei quali 20 sarebbero gravi. Il pullman, dopo l’impatto, è precipitato da una scarpata di 20 metri, lungo il tratto di strada che attraversa Fogars de Montclús, vicino a Barcellona. Lo riportano i media spagnoli citando il servizio medico di emergenza.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Fogars de Montclus, nella zona del Parco Naturale del Montclusi, tra Barcellona e Girona. Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus si è scontrato con un’auto, è uscito di strada sulla stretta e tortuosa BV-5114 ed è precipitato lungo un dirupo alto circa 20 metri.

L’autobus era in servizio sulla linea regolare 573 della compagnia Sagales, che collega il centro informazioni di Fogars de Montclus con Santa Fe del Montseny. La prima segnalazione dell’incidente è giunta alle 16:43. Sul posto sono intervenute fino a 35 squadre dei vigili del fuoco, 23 ambulanze, due elicotteri sanitari e squadre di supporto psicologico.

https://fakti.bg/en/world/1094004-terrifying-accident-in-spain-bus-falls-20-meters-dozens-injured

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