Conclusa la seconda edizione del corso per Operatore di moto d’acqua
VIGILI DEL FUOCO
Si è conclusa in data 23 ottobre 2026, presso il Centro di Formazione della Direzione Regionale della Puglia, la seconda edizione 2026 del corso di formazione per “Operatore di moto d’acqua (PWC)”.
Al corso hanno partecipato 11 Soccorritori Acquatici provenienti dai Comandi dei Vigili del Fuoco della Puglia; essi hanno portato a termine con successo il percorso formativo, conseguendo l’estensione della patente nautica VF per la conduzione delle moto d’acqua.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di formazione del personale operativo, con l’obiettivo di potenziare le competenze tecniche necessarie per gli interventi di soccorso in ambiente acquatico a tutela della sicurezza dei cittadini.