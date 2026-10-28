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Intervento di soccorso animali in Largo Prigione – Tratti in salvo quattro gattini

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

​Catanzaro, 28 Ottobre 2026 – In data odierna, la squadra dei Vigili del Fuoco di Catanzaro sede centrale è intervenuta in Largo Prigione a seguito di una segnalazione per il recupero di quattro gattini bloccati all’interno di un vano sottoscala.
​Il locale, delimitato da un cancello in ferro e contenente diverso materiale in disuso, è stato aperto dai soccorritori senza arrecare alcun danno alla struttura. Una volta all’interno, i Vigili del Fuoco hanno individuato e recuperato in sicurezza tutti e quattro i cuccioli.
​Al termine dell’operazione è stato ripristinato lo stato dei luoghi. L’intervento si è concluso con successo e con i ringraziamenti dei cittadini e dei richiedenti sul posto.

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