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Mezzo dei pompieri si è schiantato su Washington Street dopo che l’autista ha avuto un malore.

Il Faro

WATERTOWN, N.Y. — Un’autopompa dei vigili del fuoco di Watertown è rimasta coinvolta in un incidente martedì mattina, dopo che il conducente è stato colto da un improvviso malore; il mezzo ha poi urtato due pali della rete elettrica di fronte al Samaritan Medical Center, in Washington Street. L’altro vigile del fuoco presente a bordo ha immediatamente tentato di prestare soccorso e rianimare il conducente, che aveva perso conoscenza, come riferito dai responsabili del dipartimento dei vigili del fuoco di Watertown in un comunicato stampa. Il veicolo si è fermato dopo aver colpito i due pali, hanno precisato i funzionari.

L’autista è stato trasportato al Samaritan Medical Center. Il vigile del fuoco che si trovava sul sedile del passeggero è stato visitato sul posto e non ha avuto bisogno di cure mediche. Le autorità non hanno reso noti i nomi dei vigili del fuoco coinvolti nell’incidente.

Il capo dei vigili del fuoco di Watertown, Joseph Simpson, ha dichiarato che l’autopompa coinvolta nell’incidente è al momento fuori uso. Con un camion in meno per spegnere gli incendi, la città si è offerta di fornire aiuto nel frattempo.

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