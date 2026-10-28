giovedì, Ottobre 29, 2026
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Vigili del fuoco

Pagamento retribuzione di risultato -anno 2023 ai Dirigenti Generali e Dirigenti non generali del Corpo

Il Faro

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Pagamento della retribuzione di risultato relativa all’anno 2023 ai Dirigenti Generali e ai
Dirigenti non generali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Si informa il personale interessato che con il cedolino stipendiale del mese di novembre
2026 saranno corrisposti gli emolumenti spettanti a titolo di una tantum della retribuzione di
risultato relativa all’anno 2023

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