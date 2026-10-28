Un viaggio nell’identità del Corpo nazionale, tra uniformi, divulgazione storica e spettacolo

VIGILI DEL FUOCO

ROMA, 28 OTTOBRE, GALLERIA ALBERTO SORDI – Le uniformi raccontano l’evoluzione di un’istituzione, i cambiamenti di un Paese e i valori che attraversano le generazioni. È questo il filo conduttore di “TEXTILIA, l’evento in programma oggi alle ore 19, nella Galleria Alberto Sordi, nel cuore di Roma.

Attraverso l’evoluzione dei tessuti, delle fogge e degli elementi distintivi, la serata ripercorrerà la storia delle uniformi dei Vigili del fuoco, dalle origini nell’Italia preunitaria fino alle trasformazioni che hanno accompagnato la crescita e l’evoluzione del Corpo nazionale. Un racconto che va oltre la dimensione estetica per restituire il valore storico e simbolico di un’identità costruita nel tempo, legata al servizio, alla protezione e alla vicinanza ai cittadini.

A condurre l’evento sarà Nunzia De Girolamo, accompagnata dalla narrazione storica del divulgatore scientifico Raffaele Di Placido. La serata sarà arricchita da momenti di spettacolo e danza ideati e curati dalla direzione artistica di Enzo Paolo Turchi, in un percorso che intreccia memoria, cultura e linguaggi espressivi.

Nella cornice della Galleria Alberto Sordi, uno dei luoghi simbolo della vita cittadina romana, il racconto delle uniformi diventa un’occasione per ripercorrere le tappe di una storia collettiva: quella di uomini e donne che, attraverso epoche e cambiamenti, hanno rappresentato e continuano a rappresentare un cardine per la sicurezza della comunità.