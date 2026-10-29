Al via il progetto “Oltre”: accessibilità, inclusione e biblioteche in carcere”

Le biblioteche sono luoghi di incontro, partecipazione e crescita. Rendere la cultura accessibile a tutte e tutti significa dare forma concreta a questa missione. Da questa visione nasce OLTRE, il progetto finanziato dalla Regione Lazio e curato dalla Sezione Lazio dell’Associazione Italiana Biblioteche.

Il progetto OLTRE punta a costruire una rete di conoscenze, competenze e buone pratiche attorno a due ambiti strategici:

Inclusione e accessibilità in biblioteca, per promuovere equità, partecipazione e cittadinanza culturale.

Biblioteche in carcere, come spazi di accesso alla cultura, formazione e reinserimento sociale.

Rivolti al personale bibliotecario del territorio regionale, i due percorsi specialistici saranno dedicati a:

Inclusione e accessibilità in biblioteca Inclusione, accessibilità e biblioteche in carcere.

Ogni percorso prevede 12 ore di formazione online, articolate in 4 moduli da 3 ore, con un approccio pratico e applicativo: strumenti, metodi e competenze da mettere subito al servizio del lavoro quotidiano in biblioteca. Sono previsti test. La formazione sarà certificata e, al termine degli incontri, verrà rilasciato un attestato valido ai fini della formazione obbligatoria nella Pubblica Amministrazione.

https://www.regione.lazio.it/notizie/cultura/al-via-il-progetto-oltre