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Assegno di divorzio al coniuge che rinuncia alla carriera

Il Faro

Il coniuge che rinuncia al lavoro per dedicarsi alla casa e ai figli ha diritto all’assegno di divorzio, anche in assenza di uno stato di assoluta indigenza. Il Tribunale di Cassino (sentenza n. 987 del 1° giugno 2026) fissa regole precise sulla solidarietà post-coniugale.

I giudici confermano una linea interpretativa netta: l’assegno mensile non serve solo a garantire la sopravvivenza economica, ma interviene per compensare il sacrificio professionale affrontato da uno dei partner a vantaggio dell’intero nucleo familiare. La fine del matrimonio non può lasciare senza tutele chi ha investito le proprie energie nella cura della casa anziché nel proprio conto in banca.

Il diritto di famiglia italiano assegna all’assegno divorzile una natura complessa. Le disposizioni normative (art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, con le modifiche della Legge n. 74/1987) impongono al giudice di accertare l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente. Questa verifica, tuttavia, si sviluppa su due binari paralleli. Il primo binario ha una funzione assistenzialedi base, pensata per soccorrere il coniuge privo di autosufficienza economica e caduto in uno stato di bisogno.

https://www.laleggepertutti.it/810241_assegno-di-divorzio-al-coniuge-che-rinuncia-alla-carriera

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