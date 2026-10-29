Carceri italiane, quando le condizioni di detenzione aggravano la vulnerabilità

Il sovraffollamento continua a rappresentare una delle principali criticità delle carceri italiane. Secondo i dati raccolti da Antigone nel Rapporto di metà anno, al 28 luglio 2026 le persone detenute erano 64.741, a fronte di 46.343 posti realmente disponibili, con un tasso di affollamento medio superiore al 139%. In sei istituti, da Lucca a Milano San Vittore, le presenze superavano il doppio della capienza regolamentare. Numeri che riportano la situazione ai livelli del 2013, quando l’Italia fu condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per trattamenti inumani e degradanti.

A queste criticità si aggiunge la difficoltà di garantire condizioni di vita adeguate durante i periodi di caldo intenso. Il rapporto di Antigone documenta celle senza ventilatori né condizionatori, detenuti costretti a dormire con i materassi a terra e frigoriferi inaccessibili per gran parte della giornata. A Firenze, il Tribunale ha disposto il sequestro di sette sezioni del carcere di Sollicciano per condizioni igienico-sanitarie incompatibili con la legge, in un provvedimento senza precedenti nella storia recente del sistema penitenziario.

È sul piano umano che i dati pesano di più. Dall’inizio dell’anno si sono tolte la vita in carcere almeno 38 persone e quasi un detenuto su tre fa ricorso regolare a farmaci stabilizzanti dell’umore o antidepressivi. Nel frattempo, le misure alternative alla detenzione sono sempre meno, mentre aumentano i decreti che inaspriscono le pene e allargano il perimetro dei reati. Manca, quasi del tutto un investimento reale sulla prevenzione. La risposta al disagio sociale, tanto tra gli adulti quanto, come mostra l’aumento delle presenze nei carceri minorili, tra i più giovani, resta prevalentemente punitiva.

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