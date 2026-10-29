Israele, scrutinio completato: 53 seggi a Netanyahu, 48 a Eisenkot. Veleni sul post-voto: “Soldi dal Qatar a liste arabe”. Doha: “Ridicolo”

Meno di due giorni dopo la chiusura dei seggi, in Israele è il momento delle trattative e dei veleni. In un contesto ricco di incognite e di insidie. Ieri, a scrutinio avanzato, il premier Benjamin Netanyahu e le forze di estrema destra avevano lanciato accuse di brogli elettorali contro i partiti arabi, vera rivelazione di queste legislative. Oggi il presidente della Commissione elettorale centrale, il giudice della Corte Suprema Noam Sohlberg, ha detto di essere stato informato dallo Shin Bet (che risponde direttamente al primo ministro) “di gravi sospetti riguardanti un’influenza indebita sulle elezioni, esercitata attraverso finanziamenti provenienti da entità straniere che agiscono contro gli interessi di Israele“. E ha quindi chiesto al capo del servizio segreto di sicurezza interna, David Zini di indagare. “Non posso confermare la fondatezza di tali sospetti” ha affermato Sohlberg. Tuttavia, ha aggiunto, “ritengo che, trattandosi di entità straniere, vi sia l’obbligo di condurre un’indagine approfondita”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/10/29/elezioni-israele-qatar-interferenze-notizie/8553757