Incendio in un’azienda nella zona industriale di Calcinato: a fuoco rifiuti e macchinari

Momenti di apprensione questa mattina, 30 ottobre, nella zona industriale di Calcinato, dove è divampato un incendio all’interno di un’azienda. L’allarme è scattato intorno alle 5.40, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Il rogo ha interessato alcuni rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, coinvolgendo in particolare un’area dello stabilimento adibita allo stoccaggio dei materiali e due macchinari, nello specifico delle tramogge.

Per affrontare l’incendio sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di contenere rapidamente le fiamme grazie anche all’utilizzo di schiuma antincendio di ultima generazione. Una volta circoscritto il rogo, i vigili del fuoco hanno potuto procedere alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Resta da quantificare l’entità dei danni provocati dall’incendio.

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