Inferno di fuoco nella notte: in azienda fiamme alte decine di metri

Un pauroso incendio ha sferzato la tranquilla notte della zona industriale ex Vulcania, in Fascia d’Oro a Montichiari: l’allarme è scattato intorno a mezzanotte dal magazzino esterno dell’azienda Agl Pallets, specializzata nella fornitura di pallet, bancali e pedane in legno. L’incendio sarebbe divampato proprio dai pallet stoccati all’esterno: “Il deposito esterno di un’azienda di bancali di pallet in legno ha preso fuoco con fiamme altissime. Sul posto molte autopompe dei Vigili del fuoco”, scrive il sindaco di Montichiari Marco Togni

Decine di pompieri e mezzi da tutta la provincia hanno lavorato per tutta la notte per domare fino all’ultimo focolaio: le operazioni di spegnimento si sono concluse da poco ma prosegue l’attività di bonifica. Presto per dirlo, ma si stimano danni per decine di migliaia di euro. Oltre ai danni al materiale esterno, sono da verificare anche eventuali e ulteriori danneggiamenti.