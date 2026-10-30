Lucca Comics & Games 2026: Vigili del fuoco presenti con due stand

VIGILI DEL FUOCO

Ha preso il via mercoledì 28 ottobre l’edizione 2026 di Lucca Comics & Games, che celebra quest’anno il suo 60° anniversario.

Tra le novità di questa edizione, per la prima volta nella storia della manifestazione è presente il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con due stand celebrativi allestiti dall’Ufficio per la Comunicazione Istituzionale del Corpo in collaborazione con il comando di Lucca.Gli stand, allestiti nel Cortile degli Svizzeri, resteranno aperti al pubblico fino al 1° novembre.

All’inaugurazione degli stand hanno partecipato il prefetto di Lucca, Cristina Favilli, e le autorità militari del territorio, accolti dal comandante dei Vigili del fuoco di Lucca, Salvatore Concolino.

I visitatori potranno ammirare un’esposizione dedicata ai Vigili del fuoco nel mondo del fumetto e scoprire da vicino le nuove tecnologie in dotazione al Corpo, tra cui visori e droni.

Sul Baluardo San Frediano, inoltre, i più piccoli potranno cimentarsi nel percorso di Pompieropoli, mentre il pubblico potrà visitare un’esposizione di mezzi storici e di recentissima fornitura.

L’obiettivo è diffondere la cultura della sicurezza tra il pubblico della manifestazione, composto in gran parte da ragazzi e famiglie.

Per tutta la durata dell’evento, il personale del comando lucchese è anche impegnato nei servizi di vigilanza antincendio e di soccorso a tutela dei visitatori, con una propria presenza nel Centro di Gestione dell’Evento in Corso Garibaldi e con un Posto di Comando Avanzato sulle mura urbane in prossimità della porta San Donato.