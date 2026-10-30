venerdì, Ottobre 30, 2026
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Ozieri, betoniera si ribalta in salita: traffico bloccato per oltre un’ora

Il Faro

Una betoniera si è ribaltata su un fianco mentre affrontava una salita.

L’incidente stradale è successo intorno alle 12.30 in via Ippicchiu ad Ozieri, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale per soccorrere il mezzo. La squadra ha messo in sicurezza il mezzo pesante e l’area circostante. Il conducente è rimasto leggermente ferito riportando una contusione alla spalla.

La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla rimozione del mezzo. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia locale.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/sassari-provincia/ozieri-betoniera-si-ribalta-in-salita-traffico-bloccato-per-oltre-unora-off76lir

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