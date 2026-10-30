Scontro tra un autoarticolato e una vettura sulla 655 Bradanica: due feriti gravi

VIGILI DEL FUOCO

Un autoarticolato, che trasportava bitume a temperatura, si è violentemente scontrato con un’autovettura al km 133,900 della SS 655 Bradanica. L’incidente è avvnuto questa mattina intorno alle 5.45. L’autista del mezzo pesante è rimasto illeso. Ben più gravi le conseguenze delle tre persone a bordo dell’auto.

Sul posto sono prtontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno collaborato con i sanitari del 118 nell’estrazione e nell’assistebza dei tre dalla vettura, traportati poi all’ospedale Madonne della Grazie. I Vigili del fuoco hanno poi concluso l’intervento con la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e il personale Anas per la gestione dell’emergenza e i rilievi di legge.

La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti e la messa in sicurezza dell’area.