Sosta selvaggia blocca i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco invocano interventi da parte del Comune

Pedoni in strada e auto sui marciapiedi. A Messina è un malcostume che va avanti da anni e che evidentemente è tollerato. Perché finora nessuna amministrazione comunale è stata in grado di risolvere il problema. Non bastano le sporadiche multe, spesso accompagnate da vere e proprio rivolte popolari, non bastano le campagne di sensibilizzazione o la semplice segnaletica di divieto. Un malcostume causato dall’inciviltà e dalla mancanza di parcheggi che mette a serio rischio chi decide di spostarsi a piedi. I controlli sono insufficienti. E il senso di impunità o il non rendersi conto della violazione commessa spinge ogni giorno decine (o forse più) di automobilisti a occupare le banchine con i propri veicoli. Succede ogni giorno in tutti i quartieri da nord a sud. A salvarsi sono solo quei brevi tratti di marciapiede protetti da archetti. Per il resto occorre arrangiarsi, spesso camminando appunto a pochi centimetri da auto e moto che sfrecciano.

Ma questa volta sono i vigili del fuoco a chiedere interventi al Comune. Il comandante provinciale Michele Burgio ha infatti richiamato l’attenzione su un problema che in caso di emergenza può avere effetti molto gravi. Burgio ha dato riscontro a un esposto presentato di un cittadino che risiede tra le vie San Sebastiano e Peculio Frumentario. Lì i parcheggi selvaggi non solo occupano lo spazio destinato ai pedoni ma causano il restringimento della strada, rendendo impossibile l’intervento di ambulanze e degli stessi vigili del fuoco.