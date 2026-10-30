Terremoto nel Mar Tirreno Meridionale, sciame sismico davanti alla Sicilia: una decina di scosse nella notte

Una decina di scosse in mare tra l’1:17 e le 7:15, di magnitudo compresa tra 2.1 e 3.6. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’ultima scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri

Ancora uno sciame sismico nel mar Tirreno Meridionale, davanti alle coste della Sicilia. Una decina di scosse in mare tra l’1:17 e le 7:15, di magnitudo compresa tra 2.1 e 3.6. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’ultima scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri.

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Terremoto in Abruzzo, scossa di magnitudo 3 in provincia dell’Aquila

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona di Barete, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Lo fa sapere L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La scossa si è verificata intorno alle ore 21.45 a una profondità di 11 kilometri. L’INGV ha aggiornato la precedente stima della magnitudo, inizialmente compresa tra 2.9 e 3.4.

Questo pomeriggio, i sismografi hanno registrato in Abruzzo altre scosse avvertite dalla popolazione di Palena, nell’area di Chieti. Per questo, qui il Comune ha deciso di attivare la “fase di allarme” e la conseguente “apertura immediata del Centro operativo comunale (Coc)”. Un atto preventivo per monitorare la situazione che però al momento non desta preoccupazione, sottolineano dall’amministrazione.

La decisione è stata presa a seguito di uno sciame sismico avvertito dalla popolazione del piccolo Comune chietino a partire dalla notte di mercoledì e durato fino al pomeriggio di oggi. Sarebbero state avvertite distintamente diverse scosse di magnitudo compresa tra 2.2 e 2.6. In tutti i casi la profondità registrata dai sismografi dell’Ingv è di 11 kilometri.