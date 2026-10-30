Torna nella casa in fiamme per salvare i suoi gatti: donna muore intrappolata.

Aveva già raggiunto un luogo sicuro, insieme al marito, ma non se l’è sentita di abbandonare i suoi gatti al loro destino. È morta così una donna di 70 anni, vittima di un incendio divampato nella tarda serata di giovedì 29 ottobre nella sua abitazione di via Posato, ad Avegno, in provincia di Genova.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana sarebbe rientrata nell’edificio in fiamme proprio per cercare di mettere in salvo i suoi animali. Una scelta che le è costata la vita.

Le fiamme si sono propagate rapidamente nell’abitazione in cui la donna viveva con il marito. La coppia era riuscita inizialmente a uscire e a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Ma, quando la 70enne si è resa conto che i suoi gatti erano ancora all’interno, ha deciso di tornare indietro per tentare di recuperarli. Un gesto disperato, compiuto mentre l’incendio era ancora in corso. Durante il rogo il tetto dell’edificio è crollato, intrappolando la donna. Per lei non c’è stato nulla da fare: secondo le prime ipotesi, sarebbe morta per aver inalato una quantità eccessiva di fumo.

https://www.ilmessaggero.it/italia/anziana_morta_incendio_casa_salvare_gatti_avegno_genova-9858545.html