Tragico incidente, due morti in un frontale tra un’auto e una moto che prende fuoco e si incendia

ALA. Momenti di enorme tensione in Vallagarina e grandissimo dispiegamento di soccorritori sulla Destra Adige. Un incidente terribile tra un’auto e una moto con quest’ultimo mezzo che è bruciato.

L’allerta è scattata intorno alle 15 di oggi, venerdì 30 ottobre, lungo la strada provinciale 90 all’altezza del centro abitato di Chizzola, frazione di Ala.

Si sarebbe verificato, secondo le prime informazioni, un incidente tra un’auto e una moto. Un impatto frontale violentissimo.

La macchina è praticamente uscita distrutta con il passeggero rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. Tanti i detriti sparsi sulla carreggiata.

Le persone sulla moto sono state sbalzate sull’asfalto mentre il mezzo è stato divorato dalle fiamme.

Immediato l’allarme e il Numero unico per le emergenze ha attivato diverse squadre dei vigili del fuoco di Ala, con il supporto del corpo di Mori e dei permanenti di Trento, intervenuti con le pinze idrauliche. Presenti anche i carabinieri e numerose ambulanze.

L’area è stata isolata e messa in sicurezza, il traffico è stato bloccato e la circolazione è stata deviata per permettere l’intervento degli operatori.

Un incidente apparso fin da subito estremamente grave e i soccorritori hanno richiesto l’arrivo degli elicotteri, due quelli inviati sulla provinciale e atterrati nelle campagne circostanti.

Il conducente dell’auto è stato liberato e affidato al personale sanitario. Dopo una prima assistenza, la persona è stata trasportata all’ospedale.

Non c’è stato invece, purtroppo, nulla da fare per i due motociclisti. Vane le lunghe manovre dell’equipe medica d’urgenza.

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