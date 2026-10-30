VIDEO – Nuove divise Vigili del Fuoco: presentato a Roma il progetto delle uniformi

Le nuove divise del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono state presentate in anteprima durante l’evento TEXTILIA, organizzato il 28 ottobre 2026 alla Galleria Alberto Sordi di Roma. Il progetto, firmato dallo stilista Rocco Ragni, punta a rinnovare l’immagine delle uniformi, mantenendo la tradizione del Corpo e prestando attenzione a funzionalità, comfort e identità istituzionale.

Uniforme operativa: confermato il tradizionale verde

Per l’uniforme operativa è stata mantenuta l’impostazione tradizionale, a partire dal caratteristico colore verde scuro.

Come spiegato dallo stilista Rocco Ragni, il progetto prevede interventi mirati a migliorare la praticità e il comfort, senza stravolgere l’aspetto riconoscibile della divisa.

L’aggiornamento riguarda quindi l’evoluzione del modello e l’attenzione ai dettagli, con l’obiettivo di coniugare l’identità storica del Corpo con le esigenze del personale.

Per le uniformi destinate al servizio operativo, tuttavia, l’aspetto estetico deve necessariamente accompagnarsi a requisiti tecnici adeguati alle attività svolte. La scelta dei materiali e le caratteristiche di protezione restano aspetti fondamentali per chi opera quotidianamente in situazioni di emergenza.

Uniformi ordinarie e di rappresentanza: spazio al blu

Una scelta cromatica diversa è stata adottata per le uniformi ordinarie, quelle di gala e quelle destinate alla banda musicale.

Per queste tipologie è stato scelto il colore blu, nell’ambito di un progetto che punta a definire un’immagine istituzionale moderna e riconoscibile.

Il lavoro di progettazione mira a valorizzare l’identità del Corpo anche nelle occasioni ufficiali, mantenendo una distinzione coerente tra le uniformi destinate alle attività operative e quelle utilizzate nei contesti istituzionali e di rappresentanza.

Le autorità presenti all’evento

Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tra i presenti figuravano Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno; Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito; Maria Teresa Sempreviva, capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno; Attilio Visconti, capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco; e Marco Ghimenti, capo del Corpo Nazionale.

Nel corso dell’iniziativa è stato sottolineato il valore delle uniformi come espressione dell’evoluzione dell’organizzazione, della sua storia e della capacità di rispondere alle esigenze del servizio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla componente operativa e alla necessità di assicurare al personale dotazioni adeguate alle attività di soccorso e alle relative esigenze di protezione.

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