Concorsi pubblici, esclusione per motivi fisici non legati al ruolo: quando è illegittima (e cosa fare)

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha annullato l’esclusione di un candidato al concorso per operatore nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il candidato era stato giudicato inidoneo con gli stessi parametri fisici riservati al personale operativo, anche se il ruolo per cui concorreva era un impiego d’ufficio e tecnico. Lo stabilisce la sentenza n. 780/2026, depositata il 15 gennaio 2026, relativa alla procedura straordinaria per 200 posti di operatore e assistente riservata al personale volontario e legata al decreto-legge n. 69/2023. Altri bandi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano aperti o in corso di svolgimento. Ed è proprio lì che la sentenza pesa di più: i requisiti di idoneità fisica, scrive il giudice, sono legittimi solo se collegati alle mansioni che il vincitore andrà davvero a svolgere, non al nome generico del corpo o dell’amministrazione a cui ci si candida.

Nel merito, il ruolo di operatore messo a concorso comporta mansioni d’ufficio, protocollo, notifiche, gestione di fascicoli e archivi, oltre a compiti tecnico-manuali: nulla a che vedere, spiega il TAR, con l’attività di chi interviene fisicamente su un incendio o un soccorso. L’amministrazione aveva invece sottoposto il candidato agli stessi controlli, più rigidi, previsti per il personale operativo.

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