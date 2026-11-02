Interventi nelle Marche

VIGILI DEL FUOCO

CASTEL DI LAMA (AP) – INCIDENTE STRADALE – Poco dopo le 17 i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti sul raccordo autostradale 11, in direzione del capoluogo, poco prima dell’uscita di Castel di Lama, per un incidente che ha visto coinvolti cinque mezzi. Gli operatori VVF, con attrezzature specifiche, hanno estratto una donna da una delle auto coinvolte e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera zona incidentale. Sul posto personale sanitario e Polizia stradale.

Dal Comando di Ascoli Piceno

=======================

CINGOLI (MC) – INCENDIO B&B – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16:30 in località Castriccioni per un incendio che ha interessato un B&B.

La squadra del distaccamento di Apiro ha provveduto a mettere sotto controllo la situazione, dopo che il proprietario aveva inizialmente contenuto le fiamme utilizzando un estintore.

A seguito dell’incendio, quattro persone, tra cui un anziano e un minore, sono rimaste intossicate e affidate al personale sanitario per le cure del caso.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale

Dal Comando di Macerata