giovedì, Novembre 5, 2026
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Vigili del fuoco

Corso regionale per il conseguimento del brevetto di “salvamento a nuoto VVF

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA

Presso la piscina comunale “Michele Riviello” di Potenza dal 19 al 30 ottobre, si è svolto il corso regionale per il conseguimento del brevetto di “salvamento a nuoto VVF” , rivolto a 10 unità operative provenienti dai comandi di Matera e Potenza.
Nelle due settimane, i discenti hanno svolto sia moduli di teoria, in cui sono stati trattati argomenti riguardanti il soccorso acquatico ed i pericoli presenti negli ambienti acquatici, che in lezioni pratiche, con lo scopo di perfezionare le tecniche natatorie e acquisire le procedure operative standard VVF di salvamento a nuoto.
Il corso ha consentito di potenziare la struttura operativa regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata.

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