VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA

Presso la piscina comunale “Michele Riviello” di Potenza dal 19 al 30 ottobre, si è svolto il corso regionale per il conseguimento del brevetto di “salvamento a nuoto VVF” , rivolto a 10 unità operative provenienti dai comandi di Matera e Potenza.

Nelle due settimane, i discenti hanno svolto sia moduli di teoria, in cui sono stati trattati argomenti riguardanti il soccorso acquatico ed i pericoli presenti negli ambienti acquatici, che in lezioni pratiche, con lo scopo di perfezionare le tecniche natatorie e acquisire le procedure operative standard VVF di salvamento a nuoto.

Il corso ha consentito di potenziare la struttura operativa regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata.