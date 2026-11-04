Incendio in una palazzina a Centocelle: appartamento inagibile

Le fiamme sono partite dalla sala da pranzo di un appartamento al quinto piano, in una palazzina di via dei Ciclamini 216, a Centocelle. Nessuno è rimasto ferito. L’edificio, però, ha riportato danni strutturali che hanno reso inagibili l’abitazione e il lastrico solare, interdetti all’uso.

L’allarme è scattato intorno alle 05:30. Sul posto è arrivata la squadra 12/A dei Vigili del Fuoco, con un’autobotte e un’autoscala. I due mezzi erano necessari per raggiungere l’abitazione, all’ultimo piano di uno stabile di cinque livelli, e per consentire le operazioni di spegnimento.

https://canaledieci.it/2026/11/04/incendio-al-quinto-piano-di-una-palazzina-a-centocelle-appartamento-inagibile/