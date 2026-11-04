Intossicazione a scuola, 13 studenti soccorsi

LUCCA — A scuola d’improvviso i malesseri: è successo ieri a Lucca, all’istituto superiore Civitali di via Grandi dove intorno a mezzogiorno 13 studenti per lo più minorenni sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Otto di loro sono stati portati in ospedale, mentre altri 5 sono stati trattati sul posto.

I vigili del fuoco sono stati allertati dalla segnalazione di intossicazione da sostanza sconosciuta e hanno raggiunto la scuola insieme alla polizia.

L’intero plesso è stato evacuato in via precauzionale. Le verifiche strumentali dei vigili del fuoco non hanno rilevato particolari criticità, ma è stato rinvenuto un flacone contenente una sostanza di natura non precisata, di provenienza commerciale.

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