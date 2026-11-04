Roma, torna la baraccopoli sotto al Gazometro. E riscoppiano i roghi

Torna l’emergenza degrado di fronte al Gazometro, tra il ponte della Scienza e ponte dell’Industria, alle prese con favela e rifiuti di ogni tipo.

Dopo l’incendio del 24 luglio che aveva divorato le baracche, annerito il canneto e lasciato una distesa di rifiuti carbonizzati, a Ostiense l’area è tornata alle origini, con accampamenti abusivi che spuntano tra la vegetazione, sporcizia e materiali abbandonati che continuano a bruciare, in una zona delimitata ancora dai nastri dei vigili del fuoco di mesi fa.

Una situazione che Il Tempo aveva già documentato il 9 aprile e il 18 agosto, quando tra i canneti erano state individuate decine di baracche, alcune chiuse con lucchetti e dotate di generatori elettrici, bombole del gas e materiali di ogni genere. In questi mesi abbiamo continuato a monitorare con attenzione la situazione. E ieri notte è scoppiato l’ennesimo rogo di rifiuti, questa volta all’altezza dell’area a ridosso del Ponte della Scienza, sempre sotto il Gazometro. Le fiamme hanno divorato la vegetazione e il canneto adiacente alla baraccopoli, creando una colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, che ha messo in allarme tutto il quadrante.

https://www.iltempo.it/news/roma-capitale/torna-la-baraccopoli-sotto-al-gazometro-e-riscoppiano-i-roghi