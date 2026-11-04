Spento l’incendio in un impianto di riciclo rifiuti a Imola

Un incendio è divampato nella serata di martedì 3 novembre in un impianto di riciclo dei rifiuti in via Laguna, a Imola. Le fiamme hanno interessato un cumulo di materiali destinati al trattamento, rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30. Sul posto sono intervenute sette squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna, con tre autobotti, un’autoscala, un carro schiuma e un carro autorespiratori. Le operazioni sono state coordinate dal funzionario di guardia.

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, l’incendio si è rapidamente propagato al cumulo di rifiuti, ma il tempestivo intervento delle squadre ha permesso di contenere i danni e arrestare l’avanzata delle fiamme.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Le operazioni di spegnimento e smassamento dei materiali, ancora in corso al momento della comunicazione dei soccorritori, erano destinate a proseguire per tutta la notte.