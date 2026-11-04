VIDEO – Brindisi: sotto il tetto crollato nel casolare vigili del fuoco salvano un cane

BRINDISI- Lo ha sentito abbaiare, poi silenzio tombale e la paura, tanta paura. Fortunatamente una storia a lieto fine quella vissuta in mattinata nelle campagne fra Brindisi e la frazione di Tuturano, zona Pigna Flores.

Erano le 7 circa quando la signora Maria, proprietaria di un terreno con annesso casolare, si è recata sul posto per sbrigare alcune faccende. Era in compagnia di Mirko, il suo amico a quattro zampe, come altre volte era già capitato. Ad un certo punto non sentendolo più abbaiare ha cercato di capire cosa fosse accaduto e si è resa conto che il tetto del suo casolare era crollato.

Panico, fiato sospeso e allarme. La telefonata ai vigili del fuoco che giunti tempestivamente sul posto hanno iniziato a scavare tra le macerie per salvare la bestiola. Inizialmente nessun segnale, ma i vigili non hanno mollato fino a quando il cane non ha rispeso ad abbaiare e – guidati dai suoi gemiti- non sono riusciti ad individuarlo, tra i pezzi di soffitto e calcinacci venuti giù, e a liberarlo dalle macerie.

Liberatorio il momento in cui Mirko, spunta da una copertura di cellophane blu e scodinzolando- dopo aver incontrato gli occhi di uno dei vigili fuoco protagonisti della mission apparentemente impossible, corre alla ricerca di quelli di Maria. Un intervento lungo, certosino e faticoso in una tranquilla mattinata d’autunno. Fatica ampiamente ripagata dal risultato e dalla gioia della signora, immortalata con il suo cane tra le braccia, al termine dell’emergenza.

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