Vigile del fuoco dell’Idaho muore e un altro rimane ferito nello schianto dell’autopompa

MALTO, Idaho — Un vigile del fuoco dell’Idaho è morto e un altro è rimasto ferito quando il mezzo antincendio su cui viaggiavano è uscito di strada e si è schiantato.

Il capitano Kevin Horak, sceriffo della contea di Cassia, ha dichiarato a East Idaho News che gli agenti sono stati chiamati per l’incidente, che ha coinvolto un solo veicolo. Sull’autopompa viaggiavano due vigili del fuoco del distretto di Raft River quando è uscita di strada.

I vigili del fuoco sono stati trasportati in elicottero al Portneuf Medical Center di Pocatello, dove uno di loro è deceduto a causa delle ferite riportate. L’altro è ancora ricoverato in ospedale.

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