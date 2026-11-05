giovedì, Novembre 5, 2026
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Vigili del fuoco

Betoniera in bilico dopo un cedimento del terreno: intervento del vigili del fuoco

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

MALCESINE (VR) – Intervento dei Vigili del fuoco dalle ore 16 circa sulla SR 249, in località Campagnola, nel comune di Malcesine, per una betoniera rimasta in bilico a seguito di un cedimento del terreno all’interno di un cantiere edile situato sulla sponda del lago di Garda.
Sul posto hanno operato le squadre del distaccamento di Bardolino, supportate da un’autogrù del Comando di Trento, che ha consentito di recuperare il mezzo e riportarlo in sede stradale.

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