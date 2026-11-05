Celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: i Vigili del Fuoco presenti alla cerimonia in piazza Università

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Si è svolta oggi, 4 novembre, in piazza Università a Catania, la cerimonia istituzionale in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Alla manifestazione, alla presenza delle autorità civili e militari, hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, che hanno preso parte al momento solenne dell’alzabandiera, contribuendo alla cerimonia con lo srotolamento del Tricolore.