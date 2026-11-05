giovedì, Novembre 5, 2026
Ultimo:
fotogalleryVigili del fuoco

Celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: i Vigili del Fuoco presenti alla cerimonia in piazza Università

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Si è svolta oggi, 4 novembre, in piazza Università a Catania, la cerimonia istituzionale in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Alla manifestazione, alla presenza delle autorità civili e militari, hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, che hanno preso parte al momento solenne dell’alzabandiera, contribuendo alla cerimonia con lo srotolamento del Tricolore.

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Sei morti in un incendio a Sunset Park – feriti residenti e vigili del fuoco.

Il Faro

VIETNAM – Esercitazione generale del piano antincendio e di soccorso presso l’ospedale generale di Nam Dinh.

Il Faro

Betoniera in bilico dopo un cedimento del terreno: intervento del vigili del fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *