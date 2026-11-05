Interventi dei Vigili del Fuoco delle Marche

VIGILI DEL FUOCO

PESARO – INCIDENTE STRADALE IN A14 – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16:00 lungo l’autostrada A14, in direzione sud, tra Pesaro e Fano, all’altezza del km 163, per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti.

A seguito del violento impatto, l’autista di uno dei due autoarticolati è deceduto, mentre il conducente dell’altro mezzo è stato trasportato all’ospedale di Pesaro per accertamenti medici.

Le squadre VVF intervenute hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Presenti anche il personale sanitario e due pattuglie della Polizia Autostradale.

Dal Comando di Pesaro Urbino.

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GROTTAMMARE (AP) – INCENDIO FURGONE – Poco dopo le 11,30 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti all’interno del casello autostradale per l’incendio che ha coinvolto un furgone alimentato a metano. Le fiamme hanno interessato parzialmente anche la struttura nella corsia in uscita riservata al pagamento con telepass. Estinto il fuoco si è provveduto anche ad una verifica della zona che ha portato alla chiusura della sola corsia dove il mezzo era fermo, fino al ripristino delle normali condizioni.

Dal Comando di Ascoli Piceno