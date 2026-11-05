Maletto, il 4 Novembre nel ricordo dei Caduti e dei Vigili del Fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico.

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Ieri mattina, a Maletto, personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari ha partecipato alle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Nel corso della manifestazione è stato reso omaggio ai Vigili del Fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico con la deposizione di una

corona d’alloro presso Piazza Vigili del Fuoco, in memoria del loro sacrificio avvenuto durante un intervento di soccorso il 20 marzo 2018.

La presenza del Distaccamento ha testimoniato il costante impegno nel custodire la memoria dei Caduti e nel riaffermare i valori di servizio, dovere e dedizione che ispirano quotidianamente l’azione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco