Scarica elettrica improvvisa nella piscina dell’hotel a cinque stelle: due turisti morti folgorati e due feriti in India

BENGALURU: Due cittadini stranieri sono morti folgorati nella piscina al terzo piano del Conrad Bengaluru, un hotel a cinque stelle situato su Kensington Road nel quartiere di Halasuru a Bengaluru, venerdì sera. Altre due persone, tra cui un turista americano e un addetto alla piscina dell’hotel, sono rimaste ferite mentre cercavano di soccorrere le vittime.

Delle due vittime, Alexander Maximilian Theiss, 57 anni, di nazionalità tedesca, lavorava come membro dell’equipaggio per la Lufthansa, mentre Juraj Horvat, 45 anni, di nazionalità slovacca, era in viaggio in India. Horvat era project manager presso IBM.

I due stavano nuotando in piscina quando, tra le 17:15 e le 17:30, sono stati improvvisamente investiti da una scarica elettrica.

Le urla provenienti dalla piscina allertano la moglie pochi istanti prima della morte del turista.

Secondo le prime informazioni, i due uomini sono morti sul colpo. Mathew Desantis, 41 anni, un americano che soggiornava in hotel come turista, e Rahul Tiwari, 28 anni, addetto alla piscina e bagnino dell’hotel, si sono precipitati a soccorrere i due uomini dopo averli visti in difficoltà in acqua. Entrambi, però, hanno riportato ferite. Sono stati trasportati all’ospedale Manipal, dove le loro condizioni sono considerate fuori pericolo.

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