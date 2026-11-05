VIDEO – 30 Vigili del Fuoco in azione sul tetto di un edificio in Piazza Cavallotti

MESSINA – I Vigili del fuoco sono impegnati in Piazza Felice Cavallotti, a Messina, per un incendio che sta interessando il tetto di un edificio. Sul posto operano 30 unità del Corpo nazionale, con diverse squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento per abbattere le fiamme e impedire che il rogo si propaghi ai piani sottostanti. Per raggiungere i punti più alti dell’edificio e contrastare l’incendio dall’alto viene impiegata anche un’autoscala.

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