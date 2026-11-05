giovedì, Novembre 5, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – 30 Vigili del Fuoco in azione sul tetto di un edificio in Piazza Cavallotti

Il Faro

MESSINA – I Vigili del fuoco sono impegnati in Piazza Felice Cavallotti, a Messina, per un incendio che sta interessando il tetto di un edificio. Sul posto operano 30 unità del Corpo nazionale, con diverse squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento per abbattere le fiamme e impedire che il rogo si propaghi ai piani sottostanti. Per raggiungere i punti più alti dell’edificio e contrastare l’incendio dall’alto viene impiegata anche un’autoscala.

https://images.mattinopadova.it/view/acePublic/alias/contentid/1ux3c73bflvv1j37q40/0/d563845ea8aa41c037f3fc6c97f8170f-jpg.webp?f=16%3A9&w=840

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Sei morti in un incendio a Sunset Park – feriti residenti e vigili del fuoco.

Il Faro

VIETNAM – Esercitazione generale del piano antincendio e di soccorso presso l’ospedale generale di Nam Dinh.

Il Faro

Betoniera in bilico dopo un cedimento del terreno: intervento del vigili del fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *