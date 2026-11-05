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VIDEO – Miami, elicottero precipita in una baia: un morto e due feriti | Sul posto arrivati i soccorritori via mare

Il Faro

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in seguito allo schianto di un elicottero nella baia di Biscayne, vicino a Miami, mercoledì 4 novembre.

I vigili del fuoco di Miami-Dade e quelli della città di Miami sono intervenuti sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 11:26 ora locale vicino al Bill Baggs State Park, come riportato dall’ufficio dello sceriffo di Miami-Dade (MDSO) su X. L’MDSO sta indagando sull’incidente.

La Guardia Costiera statunitense ha inoltre prestato assistenza nelle operazioni di soccorso e ha contribuito al trasporto di due vittime negli ospedali locali per ricevere cure mediche urgenti

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