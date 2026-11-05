VIDEO – Sei morti in un incendio a Sunset Park – feriti residenti e vigili del fuoco.

SUNSET PARK, Brooklyn (WABC) — Sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito a un incendio che ha devastato un’abitazione a Sunset Park, Brooklyn, nelle prime ore di giovedì mattina.

L’incendio è scoppiato poco prima dell’1:40 del mattino in un’abitazione sulla 58esima strada. Le fiamme si sprigionavano dalle finestre mentre i vigili del fuoco combattevano contro le fiamme, che secondo le autorità sembrano essere iniziate al secondo piano prima di propagarsi all’intero edificio di due piani. L’incendio si è esteso anche a un’abitazione vicina.

Quattro adulti sono stati dichiarati morti sul posto. Saranno identificati dal medico legale. Altre due persone, un uomo e una donna sulla cinquantina, sono decedute durante il trasporto in ospedale.

Quattro residenti e tre vigili del fuoco hanno riportato ferite non gravi.

Tra i feriti, un uomo è stato ricoverato allo Staten Island University Hospital con ustioni ai piedi, mentre una donna si è recata al Maimonides per essere curata per intossicazione da fumo.

Secondo i funzionari dei vigili del fuoco, le due persone sono state tratte in salvo e sarebbero morte se non fosse stato per il tempestivo intervento dei pompieri di New York.