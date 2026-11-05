VIETNAM – Esercitazione generale del piano antincendio e di soccorso presso l’ospedale generale di Nam Dinh.

Nel pomeriggio del 5 novembre, il Comitato direttivo provinciale per la prevenzione, lo spegnimento e il soccorso in caso di incendio (PCCC e CHCN) ha tenuto una prova generale del Piano antincendio e di soccorso presso l’Ospedale generale di Nam Dinh, nel distretto di Nam Dinh. Alla prova hanno partecipato i responsabili di vari dipartimenti e agenzie membri del Comitato direttivo provinciale per la prevenzione, lo spegnimento e il soccorso in caso di incendio.

I vigili del fuoco e la polizia di soccorso, insieme ad altre agenzie competenti, sono giunti sul posto per coordinare le operazioni di spegnimento degli incendi, di ricerca e di salvataggio.

Scenario simulato: Verso le 15:30 (di un giorno ipotetico), è scoppiato un incendio al quarto piano dell’edificio D dell’Ospedale Generale Nam Dinh . La causa ipotetica era un cortocircuito nell’impianto di climatizzazione centralizzato. Il sistema di allarme rapido, il sistema automatico di allarme antincendio e il sistema automatico di estinzione incendi erano in manutenzione e non erano operativi, causando la rapida propagazione dell’incendio. Quando qualcuno ha scoperto l’incendio, ha dato l’allarme e ha utilizzato gli estintori per cercare di spegnerlo, ma le fiamme si sono propagate in modo incontrollato.

I vigili del fuoco e le squadre di soccorso della struttura sono giunti rapidamente sul posto, utilizzando le attrezzature antincendio disponibili in ospedale per contenere l’incendio; tuttavia, a causa della presenza di numerosi materiali infiammabili, le fiamme hanno continuato a propagarsi, avvolgendo l’intera area dell’edificio D, penetrando nel vano scale e potenzialmente estendendosi all’edificio C dell’ospedale, mettendo in pericolo la vita e la salute del personale medico , dei pazienti e delle loro famiglie presenti nell’edificio. Al momento dell’incendio, nell’edificio erano presenti circa 600 persone, tra cui 100 membri del personale e 500 pazienti e i loro familiari.

https://www.vietnam.vn/it/tong-duyet-phuong-an-chua-chay-va-cuu-ho-cuu-nan-tai-benh-vien-da-khoa-nam-dinh