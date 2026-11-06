Due morti in un incidente stradale che ha coinvolto uno scuolabus in Francia.

Un bambino e un giovane adulto sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus che trasportava studenti nella Francia orientale , secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Secondo il ministro dell’Istruzione Edouard Geffray, ci sono anche diversi altri feriti.

Tre persone versano attualmente in condizioni critiche, mentre altre 13 hanno riportato ferite lievi, ha riferito la procura di Bourg-en-Bresse all’emittente BFMTV.

Le immagini scattate sul luogo dell’incidente mostrano un autobus ribaltato sul ciglio della strada, in quello che sembra essere un fossato vicino a un gruppo di alberi. Diverse persone sono visibili intorno al veicolo.

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-school-bus-crash-live-updates-lent-b3080294.html