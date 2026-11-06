Sono stati sperimentati tra la fine di ottobre e i primi di novembre, nel Bosco di San Matteo a Erice e nel campo prove del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, nuovi sistemi tecnologici per la prevenzione e la rilevazione precoce degli incendi boschivi.

L’attività rientra nel Progetto Emergenza Incendi, nato dall’impegno assunto lo scorso luglio durante la 58esima sessione degli International Seminars on Planetary Emergencies.

L’iniziativa coinvolge la Regione Siciliana, la Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica Ets e il Comune di Erice.

Nel corso delle prove, condotte con fuoco controllato e in condizioni di sicurezza, sono stati testati sensori, telecamere, droni e sistemi satellitari, con l’obiettivo di verificarne l’efficacia nell’individuazione tempestiva dei roghi e nella trasmissione delle informazioni alle strutture operative.

Le sperimentazioni sono state accompagnate da un confronto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alla presenza del comandante Antonio Galfo, del presidente della Fondazione Fabrizio Zichichi e del dirigente tecnico del Corpo Forestale regionale Francesco Trapani. Alle attività hanno partecipato anche il Servizio regionale di Protezione civile, il Demanio Forestale, il Cai Agro Ericino e la pubblica assistenza Sos Valderice, insieme a ricercatori ed esperti di università e organizzazioni statunitensi e tedesche. Le tecnologie sono state fornite gratuitamente dalle aziende partner.

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2026/11/05/incendi-boschivi-testate-nuove-tecnologie-tra-erice-e-trapani_0083052c-c2c0-4e5b-a350-a41ea2b8190a.html