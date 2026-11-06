Incendio causato da una batteria al litio ha provocato la morte di un vigile del fuoco di Boston.
BOSTON — Le batterie agli ioni di litio conservate in una veranda chiusa al terzo piano di un edificio a Dorchester hanno innescato l’incendio che ha ucciso il vigile del fuoco Robert “Bobby” Kilduff Jr.
Secondo quanto dichiarato dai funzionari dei vigili del fuoco di Boston, un’indagine i cui risultati sono stati pubblicati mercoledì indica un “effetto domino” innescato da quelle batterie.
https://www.firerescue1.com/Arson-Investigation/officials-li-ion-battery-fire-caused-death-of-boston-firefighter?stuser_id=69abec9531f6e9901601c01b&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=FR1-Daily-11-5-26&utm_term=FR1%20Daily