Legge di bilancio 2027: il Dipartimento annuncia un emendamento per i vigili del fuoco
VIGILI DEL FUOCO – COMUNICATO SINDACALE
L’articolo 98 del disegno di legge di bilancio 2027 prevede oltre 90 milioni di euro annui per remunerare i servizi operativi delle Forze di polizia, escludendo i vigili del fuoco.
Con la nota del 2 novembre, il CONAPO ha chiesto di estendere la misura al Corpo nazionale, proponendo uno stanziamento aggiuntivo stimato in circa 10,8 milioni di euro annui dal 2027.
In risposta, con la nota prot. 24261 del 5 novembre, il Dipartimento ha comunicato che sarà presentata una proposta emendativa per includere anche i vigili del fuoco.
È un primo importante passo avanti nella direzione richiesta dal CONAPO. La copertura finanziaria resta da valutare a livello politico, chiediamo quindi al Governo di assicurare le risorse necessarie e sostenere l’approvazione dell’emendamento.