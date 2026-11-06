Melito, incendio all’alba nei garage del parco Queen: 13 veicoli distrutti e due famiglie evacuate

Un incendio è divampato all’alba nel parco Queen di Melito, in via Papa Giovanni XXIII, a ridosso del rione 219. Le fiamme sono partite dai garage e hanno distrutto 13 veicoli parcheggiati, tra auto e scooter. Il rogo è scoppiato poco prima delle 5. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scampia che hanno avviato subito le operazioni di spegnimento.

Presenti sia i carabinieri della locale Tenenza che gli agenti della Polizia Municipale guidati dalla Comandante Maria Rita Papa. I caschi bianchi hanno proceduto a identificare i proprietari dei veicoli coinvolti.

L’origine dell’incendio è ancora da accertare, ma al momento non si esclude alcuna pista, neanche quella dolosa. Le fiamme sarebbero partite da una macchina per poi estendersi agli altri 12 veicoli presenti. L’area è stata interdetta e posta sotto sequestro. Al momento non risultano feriti ma due famiglie dello stabile sono state evacuate in via precauzionale in attesa di ulteriori verifiche.

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