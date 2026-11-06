Morti scoppio Quargnento, il ricordo del corpo nazionale dei vigili del fuoco

(ANSA) – QUARGNENTO, 05 NOV – A sette anni dell’esplosione, nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019, a Quargnento (Alessandria) i vigili del fuoco hanno ricordato i colleghi Antonino Candido (Reggio Calabria), Matteo Gastaldo (Gavi) e Marco Triches (Valenza), che morirono per lo scoppio nel cascinale in via San Francesco. Feriti il caposquadra Giuliano Dodero e il vigile Graziano Luca Trombetta, il carabiniere Roberto Borlengo.

“Il loro ricordo è sempre vivo – scrivono dal Corpo Nazionale – Nei valori che ci uniscono, nel servizio quotidiano e nell’impegno di ogni Vigile del fuoco.

Il loro sacrificio non sarà mai dimenticato”.

A posizionare le due bombole di gas nel cascinale fu Giovanni Vincenti, marito di Antonella Patrucco, proprietaria dell’immobile. Il loro un tentativo di riscuotere l’assicurazione. Sono stati condannati, rispettivamente, a 27 anni e 26 anni e 11 mesi.

Oggi a Quargnento messa di suffragio nella Basilica di San Dalmazio e deposizione di una corona di alloro nella vicina piazza Caduti dei Vigili del Fuoco. Nella sede del Comando Provinciale ad Alessandria commemorazione davanti alla lapide per le tre vittime.

“Il tempo passa, ma il valore di chi ha sacrificato la propria vita per gli altri resta scolpito nella coscienza delle nostre comunità”. Così, in una nota, l’on. alessandrino Enzo Amich. “Rinnovare il loro ricordo significa riaffermare i valori di coraggio, altruismo e servizio che hanno incarnato”.

Da Amich un pensiero a tutto il Corpo Nazionale. “La vicenda di Quargnento richiama le istituzioni alla responsabilità di assicurare ai Vigili del Fuoco massima attenzione, adeguate tutele, condizioni operative sicure”.