Scontro tra auto e camion, morto un 50enne di Sabbioneta

Una persona è deceduta questa mattina, venerdì 6 novembre, in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 63, che collega Sabbioneta con Rivarolo del Re, nel tratto denominato via De Gasperi.

Una vettura con a bordo una persona si è scontrata con un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30. Sul posto sono subito accorsi i mezzi di sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri sono l’autopompa del distaccamento VVF di Viadana e l’autogru della sede centrale di Mantova.

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