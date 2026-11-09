Gaza, frana travolge campi di sfollati: 5 morti e 70.000 tende allagate dalle piogge

Tra le vittime ci sono tre bambini. Le piogge hanno allagato i campi in cui vivono i profughi di Gaza, dove la maggior parte della popolazione è senza casa dopo tre anni di guerra. Gli aiuti umanitari sono fermi ai valichi, denunciano varie organizzazioni

Alcune tende di un campo profughi nel centro di Gaza sono state travolte dalla frana di un terrapieno, causata dalla forti piogge cadute nella Striscia, provocando la morte di cinque persone.

“Un terrapieno sabbioso è crollato sulle tende che ospitavano sfollati in un centro di accoglienza a sud di Deir al-Balah, nella parte centrale della Striscia di Gaza”, ha detto Mahmud Bassal, portavoce della protezione civile di Gaza.

“Le squadre di soccorso continuano a cercare le persone disperse”, ha aggiunto. Un video diffuso sui social media mostrava decine di uomini sul posto, alcuni mentre cercavano di sollevare una grande lastra di pietra e altri che scavavano sotto di essa con le pale.

L’agenzia ha inoltre messo in guardia “gli sfollati dall’installare tende o dal rimanere vicino a masse di sabbia e rilievi di terra, soprattutto durante i periodi di pioggia, perché rappresentano una vera minaccia per la loro vita” e ha chiesto alle organizzazioni umanitarie di fornire le attrezzature necessarie.

https://it.euronews.com/2026/11/09/gaza-frana-travolge-campi-di-sfollati-5-morti-e-70000-tende-allagate-dalle-piogge?