Messina, autobetoniera precipita nel torrente sul viale Annunziata

Tanta paura a Messina, dove un’autobetoniera è precipitata nel torrente sul viale Annunziata e i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono attualmente impegnati nella complessa operazione a seguito dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 13.30.

riti e ha subito preso il controllo della situazione. Al momento, i Vigili del fuoco presidiano costantemente il mezzo pesante: a causa di una limitata perdita di carburante riscontrata sul veicolo, la squadra sta operando in via precauzionale per scongiurare qualsiasi conseguenza più seria. In questa fase, i soccorritori sono impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza definitiva dell’area prima di procedere al successivo recupero del mezzo. Le operazioni di monitoraggio e presidio proseguono sul posto.

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