Ribaltamento di un trattore – Un uoom perde la vita

VIGILI DEL FUOOOC DI CATANZARO

FALERNA SUPERIORE, TRAGEDIA IN MONTAGNA: SI RIBALTA CON IL TRATTORE, MUORE UN UOMO DI 63 ANNI

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, in una zona montana particolarmente impervia di Falerna Superiore, a seguito del ribaltamento di un trattore.

Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario del luogo.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nel recupero della salma, quest’ultimo subordinato alle disposizioni del medico legale e dell’Autorità Giudiziaria.

Sul posto presenti anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri, con il supporto della Radiomobile di Lamezia Terme.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.