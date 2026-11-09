Salvò un uomo colto da arresto cardiaco: premiato il vigile del fuoco protagonista del gesto

Un gesto di grande altruismo e generosità, oltre che di sensibilità e attenzione, che questa mattina ha portato Niccolò Giuliani, vigile del fuoco in forza al comando di Ravenna, a essere ricevuto e premiato in Comune dal sindaco Alessandro Barattoni e dal vice Eugenio Fusignani, che lo hanno ringraziato a nome di tutta la città. Ad accompagnare in Municipio Giuliani, che quel giorno era libero dal servizio e non ha esitato ad intervenire mostrando prontezza di riflessi e preparazione adeguata, anche il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Antonio Petitto.

“L’atto compiuto da Niccolò è indice di una profonda attenzione nei confronti della nostra comunità – hanno detto Barattoni e Fusignani – che si unisce ad una preparazione frutto di corsi diversificati che danno l’idea della molteplicità di interventi che i Vigili del Fuoco affrontano quotidianamente. Lo abbiamo voluto ringraziare per aver trasformato un riflesso in un gesto di umanità e di cura, dimostrando che indossare quella divisa non è solo un lavoro, ma un modo di vivere che porta ad esserci sempre, anche quando non si è in servizio. Anche l’aver portato la bicicletta dell’uomo in caserma, per custodirla, testimonia un’attenzione che non dev’essere data per scontata.

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