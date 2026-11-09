VIDEO – 16 morti e 13 feriti nell’esplosione di un impianto siderurgico a Smirne

Il bilancio delle vittime dell’esplosione avvenuta nello stabilimento siderurgico HABAS nel distretto di Aliaga, a Smirne, è salito a 16 lunedì, con altri 13 feriti, ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine di una riunione di gabinetto.

Erdogan ha affermato che coloro che saranno ritenuti negligenti o responsabili dell’esplosione saranno chiamati a risponderne.

Nel frattempo, il governatore di Izmir, Suleyman Elban, ha dichiarato che le autorità ritengono che quattro persone siano ancora intrappolate sotto le macerie, mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso.

Secondo quanto riferito dall’ufficio del governatore di Izmir, l’esplosione è avvenuta intorno a mezzogiorno presso lo stabilimento HABAS Demir Celik AS nel quartiere di Bozkoy.

Dopo l’esplosione è scoppiato un incendio, che ha sollevato fumo e una nuvola di polvere, mentre squadre di vigili del fuoco, personale medico e squadre di ricerca e soccorso venivano inviate sul posto.